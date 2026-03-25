Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman il merkezinde bulunan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Varol, ziyaret kapsamında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek okulun ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Gerçekleştirilen buluşmada öğretmenlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Varol, öğrencileri geleceğe hazırlayan eğitimcilerin önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında konuşan Varol, çocukların çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanımla yetiştirilmesinde öğretmenlerin rolünün büyük olduğunu belirterek, fedakar öğretmenlere teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Program kapsamında öğrencilerle de bir araya gelen Varol, geleceğe dair hedeflerin konuşulduğu buluşmada planlı ve programlı çalışmanın, azim, kararlılık ve inancın başarıya ulaşmadaki önemine vurgu yaptı. Öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunan Varol, derslerinde başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette, devletin tüm imkanlarıyla çocukların en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Vali Varol, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarı, yaşamlarında ise sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Ziyaret, günün anısına gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

