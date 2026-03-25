Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puan düşüşle %8,3 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik %6,8, kadınlarda ise %11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam Oranı %49,0 Olarak Kaydedildi

İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı %49,0 olarak kaydedildi. Erkeklerin istihdam oranı %66,4, kadınların ise %32,1 seviyesinde gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı ise 0,7 puan azalarak %53,5 oldu; erkeklerde %71,3, kadınlarda %36,2 olarak ölçüldü.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı 1 Puan Azalarak %15,3'e Geriledi

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1 puan azalarak %15,3'e geriledi. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik %11,7, kadınlarda %22,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdamın %59,0'ı Hizmet Sektöründe Yer Aldı

Sektörel dağılıma bakıldığında, istihdamın %59,0'ı hizmet, %20,2'si sanayi, %6,8'i inşaat ve %14,0'ı tarım sektöründe yer aldı. Bir önceki yıla göre hizmet ve inşaat sektöründe istihdam artarken, tarım ve sanayi sektörlerinde istihdam geriledi.

Atıl İşgücü Oranı %29,7 Oldu

Atıl işgücü oranı %29,7 olarak hesaplandı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan bu oran bir önceki yıla göre 3 puan yükseldi.

En Düşük İşsizlik Oranına Sahip İl Ardahan Oldu

İllere göre işsizlik oranında en düşük il %4,0 ile Ardahan, en yüksek il ise %13,8 ile Hakkari oldu.

İstihdam Oranı En Yüksek İl Artvin Oldu

En yüksek istihdam ve işgücüne katılma oranı ise %58,1 ve %61,3 ile Artvin'de gerçekleşti.

Kaynak : PERRE