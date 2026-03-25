Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaşanan olayda, köprüye çıkarak atlamak isteyen bir kişi ekiplerin uzun süren çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi. Çevre yolu üzerindeki köprüde gerçekleşen olay, çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler şahsı bulunduğu noktadan indirmek için çalışma başlattı. Saatler süren süreç boyunca ekiplerin koordineli müdahalesi devam etti.



İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Bölgedeki trafik kontrollü şekilde sağlanırken, ekipler şahısla iletişim kurarak ikna sürecini başlattı.



Yaklaşık 4 saat boyunca süren çalışmalar sonucunda 25 yaşındaki M.Ö. isimli kişi bulunduğu noktadan indirildi. Ekiplerin yürüttüğü ikna çalışması sonucu olay sonlandırıldı.



Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, tedbir amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.