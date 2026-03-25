Adıyaman Belediyesi, kentte çocuklara yönelik sosyal hizmet yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim ve bakım merkezinin çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici bir ortamda gelişimlerine katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tesisin özellikle çalışan ailelerin çocuk bakımına yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi. Çocukların erken yaşta sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan kreş ve gündüz bakımevinde, alanında uzman personelin görev yapacağı kaydedildi.

Yeşilyurt Mahallesi 2157. Sokak No: 29 adresinde hizmet verecek olan kreş ve gündüz bakımevinin fiziki yapısının, çocukların yaş gruplarına uygun olarak tasarlandığı belirtildi. Eğitim alanları, oyun odaları ve dinlenme bölümlerinin yer aldığı merkezde, çocukların güvenliğini ön planda tutan donanımların bulunduğu aktarıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, Yeşilyurt Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi için kayıt sürecinin başladığı duyuruldu. Velilerin başvuru ve detaylı bilgi için 0533 940 65 85 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebileceği ifade edildi.

