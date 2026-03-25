Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP), Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikaların etkisiyle 2025 yılında önemli başarılar elde edildiğini duyurdu. Buna göre, işsizlik oranı %8,3 ile 2012'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, işsiz sayısı 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu. Kadın işsizliği 0,5 puan düşerek %11,3, genç işsizliği ise 1 puan azalarak %15,3 seviyesine geriledi.

Bakan Işıkhan, kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını artırmak için yürütülen programların olumlu sonuçlarının her geçen gün daha görünür hâle geldiğini ifade etti. Bakan Işıkhan, 'İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise %49; işgücü 35 milyon 533 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %53,5 olarak gerçekleşti' dedi.

Bakan Işıkhan, 'Çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçleniyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı bu temeller üzerinde yükselecek' dedi.

