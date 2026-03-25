Malatya Büyükşehir Belediyesi, dijital belediyecilik çalışmaları kapsamında yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Belediyenin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen 'seyret.malatya.bel.tr' platformu, vatandaşların kullanımına sunuldu. Sistem, şehir genelindeki belirli noktaların 7 gün 24 saat canlı olarak izlenmesine imkân tanıyor.

Şehrin farklı noktaları anlık izlenebiliyor

Şubat 2026 itibarıyla yayına alınan platform sayesinde kullanıcılar; trafik yoğunluğu, şehir merkezi görüntüleri, kentsel dönüşüm alanları ve bazı bölgelerdeki hava koşullarını anlık olarak takip edebiliyor. Harita entegrasyonu ve konum bazlı filtreleme özellikleri bulunan sistem, kullanıcı dostu ara yüzüyle dikkat çekiyor.

İlk etapta 6 kamera aktif

Mart 2026 itibarıyla platformda 6 farklı noktada aktif kamera yayını bulunuyor. Kameralar Beyler Deresi, Emeksiz, Eski Kız Meslek, İnönü, Sümer Park ve TOKİ Karagöz bölgelerinde konumlandırıldı. Yetkililer, ilerleyen süreçte ihtiyaç ve talepler doğrultusunda yeni kamera noktalarının sisteme dahil edileceğini belirtiyor.

Herhangi bir uygulama indirmeye gerek olmadan erişilebilen platform, tüm güncel internet tarayıcılarıyla uyumlu şekilde çalışıyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar ile tabletler üzerinden de sisteme erişim sağlanabiliyor.

Şehir yönetimine veri desteği

Canlı yayın platformu, vatandaşların şehir yaşamını anlık takip etmesine olanak sağlamanın yanı sıra, trafik yönetimi ve şehir planlaması süreçlerine de veri desteği sunuyor. Sistem ayrıca afet ve acil durumlarda anlık durum takibini kolaylaştırırken, kentsel dönüşüm çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak : PERRE