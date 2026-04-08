Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım altyapısını iyileştirme çalışmaları kapsamında çevre yolu yan yollarda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beylerderesi Viyadüğü ile Çöşnük Kavşağı güzergâhında yer alan yan yollarda yürütülen çalışmalar etaplar halinde gerçekleştirilecek. İlk etapta Dedekorkut Kavşağı ile Emeksiz Kavşağı arasındaki yan yolların asfaltlanması planlanıyor.

Kış ayları sonrasında bölgede faaliyet gösteren ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı nedeniyle D300 karayolu yan yollarında meydana gelen deformasyonlar üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehirde devam eden dönüşüm süreciyle birlikte ulaşım altyapısının da güçlendirildiğini ifade etti.

Açıklamada, daha önce çevre yolunun ana hattının asfaltlandığı, ancak yan yolların devam eden inşai faaliyetler ve ağır araç trafiği nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı. Mevcut şartların uygun hale gelmesiyle birlikte yan yolların da yenilenmesine başlandığı kaydedildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu yolların yeniden vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

