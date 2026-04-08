İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası binasına yönelik el koyma işlemlerine karşı başlatılan nöbet eylemi üçüncü gününe girdi. Cemil Tugay öncülüğünde sürdürülen nöbete, kentin farklı noktalarından gelen yurttaşlar destek verdi. Gece boyunca bina önünde toplanan kalabalık, polis ablukasına rağmen türkü ve dayanışma etkinlikleriyle alanda kaldı.

Nöbetin üçüncü gününde Meslek Fabrikası önünde toplanan kalabalıkta siyasi temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yurttaş yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı ve milletvekilleri ile birlikte ilçe belediye başkanlarının da alanda bulunduğu gözlendi. Gün boyunca alana gelen ziyaretçi sayısının on binleri bulduğu ifade edildi.

'İZMİR HALKININ SESİ DUYURULACAK'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cemil Tugay, Meslek Fabrikası binasının önünde polis bariyerleri ve güvenlik önlemleri altında olduklarını belirtti. Tugay, İzmir halkının konuya ilişkin tepkisini ülke genelinde duyurmayı amaçladıklarını ifade ederek, akşam saatlerinde düzenlenecek miting için çağrıda bulundu.

'SORUNUN UZLAŞIYLA ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR'

Açıklamasında sürecin uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, söz konusu binanın uzun yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıldığını belirtti. Mevcut durumun kamu hizmetini aksattığını ifade eden Tugay, mülkiyet ve kullanım hakkına ilişkin sürecin yeniden değerlendirilmesini talep etti.

HUKUKİ SÜREÇ VE SAHADAKİ NÖBET EŞ ZAMANLI SÜRÜYOR

Yetkililer, tahliye işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yargı yoluna başvurduklarını açıkladı. Tugay, hem hukuki mücadeleyi sürdürdüklerini hem de kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla nöbete devam ettiklerini dile getirdi.

Nöbet alanında her yaştan yurttaşın bulunduğu gözlendi. İzmir'in farklı ilçelerinden gelen vatandaşlar, desteklerini çeşitli şekillerde ifade etti. Seferihisar'dan bisikletle gelerek nöbete katılan bir yurttaş, dayanışma çağrısında bulundu. Alanda bulunan çocuklar da gelecekte hukuk alanında görev alarak hak savunusu yapmak istediklerini ifade etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte alanda ateş yakıldığı, vatandaşların bağlama eşliğinde türküler söylediği görüldü. Katılımcılar arasında şiir dinletileri yapılırken, yiyecek ve içeceklerin paylaşıldığı gözlemlendi. Nöbetin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE