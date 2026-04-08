Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Türkiye'de Depremden Etkilenen İllerde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi (TARDİP) kapsamında Adıyaman'da belirlenen proje alanlarında çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü sınırları içerisinde yer alan meralarda ekipler tarafından yerinde incelemeler gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde, proje kapsamında yürütülecek mera iyileştirme çalışmalarına ilişkin mevcut durum değerlendirilirken, alanın tarımsal üretim ve hayvancılığa sağlayacağı katkılar ele alındı.

Çalışmaların, depremden etkilenen bölgelerde tarımsal üretimin yeniden güçlendirilmesine ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İl Müdürü Abdulkadir Akkan, TARDİP Projesi'nin bölge açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Akkan, 'Depremden etkilenen bölgelerde tarımsal üretimin yeniden güçlendirilmesi ve üreticilerimizin desteklenmesi amacıyla yürütülen TARDİP Projesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda meralarımızın iyileştirilmesiyle hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli hale gelmesini hedefliyoruz. Müdürlüğümüz olarak üreticilerimizin yanında olmaya ve tarımsal üretimi güçlendirecek projeleri sahada titizlikle uygulamaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE