

Adıyaman İli ve İlçeleri Eğitim Vakfı, 8 Nisan Polis Haftası kapsamında bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin huzur ve güvenliği için üstlendiği kritik göreve dikkat çekildi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, görevleri başında şehit olan polisler rahmetle anılırken, gazilere de acil şifalar dilendi. Açıklamada, 'Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan, vatan sevgisiyle dolu tüm kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı tebrik ederiz' ifadelerine yer verildi.

Polislerin emniyet ve asayişin sağlanmasında gösterdiği üstün gayret, cesaret ve özverinin takdirle karşılandığı belirtilen mesajda, toplumun güvenliği adına yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, 'Sizler sayesinde daha güvenli bir Türkiye'de yaşıyoruz. Allah sizleri her türlü tehlikeden korusun' denilerek tüm emniyet mensuplarına teşekkür edildi.

Kaynak : PERRE