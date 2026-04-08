Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ve emniyet mensuplarını makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyarette Polis Haftası kapsamında il genelinde düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi alan Vali Varol, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıllık köklü geçmişiyle milletin huzur ve güvenliğinin en güçlü teminatlarından biri olduğunu ifade etti.

Vali Varol, emniyet mensuplarına üstün gayret ve fedakârlıkları dolayısıyla teşekkür ederek, 'Ulu bir çınar misali köklerini vatan toprağına derinlemesine salan, bayrak ve mukaddesat uğruna canını ortaya koyan, 181 yıllık emniyet teşkilatının yüce ülküsüne sahip Türk Polis Teşkilatı'mızın her kademesindeki kahraman mensuplarının 10 Nisan Polis Haftasını kutluyor, vatan uğruna şehitlik mertebesine ulaşan kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Vali Varol, mesajını 'İyi ki varsınız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin.' sözleriyle tamamlayarak, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıllık onurlu yürüyüşünü saygıyla selamladı.

Kaynak : PERRE