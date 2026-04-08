Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Sincik ilçesinde yürütülen eğitim programı kapsamında devam eden okul yatırımlarını sahada inceledi. İlçedeki eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik projeleri yerinde değerlendiren İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, yapımı süren okullarda gelinen aşamaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler kapsamında ilk olarak 8 derslikli Sincik Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ziyaret edildi. Ardından Toplu Konut alanında yapımı büyük ölçüde tamamlanan 24 derslikli ilkokul inşaatı gezildi. Ziyaret sırasında Sincik İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi ve ilgili teknik yetkililer, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında kapsamlı sunum yaptı.

Okul binalarının fiziki ilerleme düzeyi, teslim süreci ve planlanan çevre düzenlemeleri üzerine değerlendirmelerde bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki öğrencilerin daha modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşacağını ifade etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, , Sincik'te devam eden eğitim yatırımlarının bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olduğunu vurgulayarak, projelerin ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

