Adıyaman, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören MotoFest'e bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Bu yıl gerçekleştirilecek etkinlikler için geri sayım sürerken, festival kapsamında sahne alacak sanatçılar da netleşmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, sevilen müzik grubu Zakkum'un ardından sevilen müzik grubu Manga'nın da ,16 Mayıs Cumartesi akşamı MotoFest 2026'da sahne alacağı açıklandı.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

'Müziğin ve motor tutkusunun doruk noktasına ulaştığı gün! Bu gece sadece bir konser değil, yaşanacak bir an. Yerini al.'

Kaynak : PERRE