Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Eğitimin Yüzyılı vizyonu kapsamında ailelere yönelik önemli bir programa daha ev sahipliği yapıyor. PIKTES Aile Seminerleri çerçevesinde bugün düzenlenecek buluşmada, alanında uzman isim Prof. Dr. Nazife Karadağ velilerle bir araya gelecek.

Seminerde çocukların akademik ve sosyal gelişiminde belirleyici rol oynayan aile içi iletişim, akran ilişkileri, kültürel uyum, okul-aile iş birliği, sosyal-duygusal beceriler ve gelecek planlaması gibi kritik konular ele alınacak.

Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik farkındalık ve aile bilgilendirme başlıklarının da programda yer alacağı bildirildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı gelişim süreçlerinde ailelerin bilinçli desteğinin önemine dikkat çekilerek, seminerin veliler için yol gösterici nitelikte olacağı belirtildi.

Program, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de, Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yetkililer, çocuklarının eğitim yolculuğuna daha güçlü katkı sunmak isteyen tüm velileri seminere davet etti.

Kaynak : PERRE