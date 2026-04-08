Jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik belirsizlikler, ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altındaki yükseliş, yarım altın ve tam altın fiyatlarına da yansıyor. Piyasalardaki son tabloya göre altın fiyatlarında 8 Nisan itibarıyla yeniden yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

İşte 8 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...

Altın (TL/GR)

6.923,90

22 Ayar Bilezik

6.333,85

Altın (ONS)

4.837,25

Cumhuriyet Altını

45.836,00

Yarım Altın

22.918,00

Çeyrek Altın

11.459,00

Ata Altın

44.237,88

Tam Altın

42.897,34

Has Altın

6.889,77

Hamit Altın

45.868,47

Kaynak : PERRE