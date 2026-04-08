Akaryakıt piyasasında beklenen sert fiyat artışı gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatına 7 lira 80 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 60 kuruş zam geldi. Böylece son dönemin en yüksek artışlarından biri kayıtlara geçerken, özellikle doğu illerinde motorin fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Zam sonrası birçok ilde tabelalar yeniden değişirken, Adıyaman'da motorin 87,60 TL'ye yükseldi. Böylece Adıyaman, motorin fiyatında 87 TL bandını aşan iller arasında yer aldı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzindeki artışın sınırlı kalmasında eşel mobil sistemi etkili oldu. Benzine gelen toplam maliyet artışının önemli bölümü ÖTV'den karşılanırken, motorinde eşel mobil sınırının aşılması nedeniyle zam pompaya doğrudan yansıdı. Bu nedenle özellikle ticari taşımacılık, tarım ve şehirler arası lojistikte maliyet baskısının daha da artması bekleniyor.

Uzmanlar, motorindeki bu sert yükselişin başta gıda ve taşımacılık olmak üzere birçok kalemde zincirleme fiyat artışlarını beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor. Adıyaman'da 87,60 TL'ye çıkan motorin fiyatı, şehir içi ulaşım ve nakliye giderlerinde yeni bir maliyet dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.

8 Nisan Çarşamba itibarıyla Adıyaman güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 65,39 TL

Motorin: 87,60 TL

LPG: 35,44 TL

Bazı büyük illerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle sıralandı:

İstanbul (Avrupa):

Benzin: 63,25 TL

Motorin: 85,29 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Anadolu):

Benzin: 63,10 TL

Motorin: 85,14 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara:

Benzin: 64,22 TL

Motorin: 86,42 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir:

Benzin: 64,50 TL

Motorin: 86,70 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak : PERRE