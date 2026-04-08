Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının ilk günlerinde de benzer hava koşulları görülmeye devam ediyor. Bugün ve yarın kent genelinde yağışlı bir havanın hakim olması beklenirken, ilerleyen günlerde yağışların yeniden etkisini artırabileceği ifade edildi.

9 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 9/17 derece

Besni 8/ 13 derece

Çelikhan 5/13derece

Gerger 6/16 derece

Gölbaşı 8/15 derece

Kahta 10/17 derece

Samsat 10/18 derece

Sincik 6/ 10 derece

Tut 8/13 derece

10 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 10/ 15 derece

Besni 7/ 12 derece

Çelikhan 6/11 derece

Gerger 8/13 derece

Gölbaşı 7/14 derece

Kahta 10/16 derece

Samsat 10/17 derece

Sincik 5/ 7 derece

Tut 7 /13 derece

Kaynak : PERRE