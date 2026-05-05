Adıyaman’da etkili olan dolu yağışı, başta tahıl tarlaları olmak üzere geniş bir alanda zarara yol açtı. Merkez köylerin yanı sıra Besni, Gölbaşı, Samsat, Çelikhan ve Tut ilçelerinde görülen yağış sonrası buğday ve arpa başaklarında ciddi kayıplar yaşandı. Tütün ekim dönemine denk gelen dolu yağışı nedeniyle fidelerin de zarar gördüğü bildirildi.

Yağış sonrası çitçinin tarlalardaki buğday ve arpaların başakları büyük zarar gördü. Tütün ekim mevsimi olması nedeniyle Adıyaman'ın önemli geçim kaynaklarından olan tütün fideleri de zarar gördü. Tarlaların yanı sıra meyve ağaçları da dolu yağışından nasibini aldı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dolu yağışının ardından gelen ihbarları değerlendirip sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, 'Besni, Gölbaşı, Samsat, Çelikhan ve Tut ilçesinde de bayağı dolu yağışı etkili oldu ama Adıyaman'da daha fazla oldu. Arpa, buğday, nohutta ve tütün fidelerinde büyük zarar meydana geldi. Bu zarardan dolayı da şu anda Tarım ve Orman Müdürlü ekipleri sahadalar. Sahada ne kadar alanda zarar gördüğünü tespit ediyorlar. Şu an bulunduğumuz Elmacık köyünde yüzde yüz hasar var. Gördüğünüz gibi buğday başaklarında taneleri bile yok. Tamamıyla sıyırmış. Bu buğdaylar kopuk bir şekilde, koptuğu zaman saman bile bu tarladan toplayamazsın' dedi.

Elmaçık Köyü Muhtarı ve çiftçi Davut Atıcı, 'Dün 2-3 sıralarında benim köyde dolu yağdı. Bir saat sürdü. Buğday, arpa ve ekinlerimiz yüzde yüz zarar gördü' diye konuştu.