Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Diyanet İşleri Başkanlık Müftüsü Mehmet Taştan, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, ilgili kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla, Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) Kültür Merkezi'nde 'Kur'an Kursları Yıl Sonu Kapanış Programı' düzenlendi.

Program kapsamında Kur'an kursu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetleri icra edildi, dualar edildi ve ilahiler seslendirildi. Öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve kazanımları yansıttığı sunumlar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Manevi bir atmosferde gerçekleşen programda, eğitim sürecine katkı sunan öğreticilere ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

