Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, modern altyapılar ve teknolojik dönüşümle tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek 'Bereketin Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda yatırımların devam ettiğini ifade etti.

Bu kapsamda yürütülen IPARD III Programı 7. ve 9. Başvuru Çağrı İlanı değerlendirmelerinin tamamlandığını duyuran Bakan Yumaklı, makine parkları, et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimi başta olmak üzere çeşitli alanlarda toplam 218 projenin hibe desteği almaya hak kazandığını bildirdi.

'Ülkemize 4 Milyar TL Değerinde Dev Bir Yatırım Kazandıracağız'

Projeler için toplam 2,5 milyar TL hibe desteği sağlanacağını belirten Bakan Yumaklı, projelerin hayata geçirilmesiyle önemli bir ekonomik katkı sağlanacağını vurgulayarak, 'Bu projelerin hayata geçmesiyle toplamda 4 milyar TL değerinde dev bir yatırımı ülkemiz ekonomisine kazandırmış olacağız. Milletimize ve üreticimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

