Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurtlig organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen Güneydoğu Bölgesi Masa Tenisi Müsabakaları'nda Adıyaman'ı temsil eden Veysel Karani Erkek Yurdu, önemli bir başarıya imza atarak şampiyonluk kupasını kazandı.

Bölge genelinden çok sayıda ilin katıldığı müsabakalarda yüksek rekabet dikkat çekerken, Adıyaman temsilcisi sergilediği disiplinli oyun, takım uyumu ve istikrarlı performansıyla öne çıktı. Turnuva boyunca başarılı bir grafik çizen ekip, final karşılaşmalarında da üstünlüğünü koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakalar süresince sporcuların sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda fair-play anlayışı ve centilmen tavırlarıyla da takdir topladığı gözlendi. Organizasyon, gençlerin sosyal gelişimine katkı sunan önemli bir platform olarak değerlendirildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin spora olan ilgisi ve disiplinli çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, Yurtlig organizasyonlarının gençlerin hem fiziksel hem sosyal gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Elüstü, şampiyonlukta emeği geçen sporcu, antrenör ve idarecileri tebrik etti.

Elde edilen şampiyonluğun, Adıyaman'da spor altyapısına verilen önemin bir göstergesi olduğu değerlendirilirken, Veysel Karani Erkek Yurdu sporcularının Türkiye finallerinde de başarılarını sürdürmesi hedefleniyor.

