İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menemen'de hayata geçirilen 3 bin 100 konutluk Egeşehir Menemen Konutları projesinde peşinat oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdüklerini açıkladı. Başkan Tugay, 19 bin liradan başlayan taksitlerle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının mümkün olduğunu belirtti.

Başkan Tugay, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda modeli güçlendirdiklerini belirterek, 'Vatandaşımız bize şunu söylediler: 'Bu projeye güveniyoruz, istiyoruz ama peşinatı ödemekte zorlanıyoruz.' Biz de dedik ki; bu projede kapıyı daraltmayacağız, aksine daha fazla insanın girebileceği hale getireceğiz. Bu nedenle 2'nci etap konutlarımızda peşinat oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüyoruz. Artık daha düşük peşinatla, daha fazla yurttaşımız bu projeye dâhil olabilecek' dedi.

Başkan Tugay, projenin 3 bin 100 ailenin nefes almasını sağlayacağını ifade ederek, 'Yeni düzenlemeyle; 300 bin, 400 bin, 500 bin liradan başlayan peşinat seçenekleri, 19 bin liradan başlayan taksit imkânları, teslim tarihine kadar ara ödeme olmayan finansman modeliyle çok daha erişilebilir bir sistem kuruyoruz. Ama bununla da yetinmiyoruz. Sosyal belediyecilik sadece satılan konutla olmaz. Ev sahibi olamayanı da korumak zorundasınız. Kiralanabilir konut stokumuzu yüzde 5'ten, yüzde 10'a çıkarıyoruz. Yani bu kentte artık sadece satın alabilenler değil, kiracı olarak da güvenceli bir yaşam sürebilecek insanlar olacak. Bu, Türkiye'de yerel yönetimler düzeyinde çok önemli bir sosyal konut modelidir. Ama bu sadece bir sayı değildir. Bu, 3 bin 100 ailenin nefes alması demektir. Bu, 3 bin 100 hanede yeniden hayat kurulması demektir' ifadelerini kullandı.

Egeşehir Menemen Konutları projesi, sunduğu finansman modeliyle de dikkat çekiyor. Projede yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler, 120 aya varan vade ve asgari ücrete endeksli ödeme planı ile vatandaşlara sunuluyor. Konutlar, 300 bin TL'den başlayan peşinat, ev teslimine kadar ara ödemesiz ve ortalama 19 bin TL, 26 bin TL, 29 bin TL'den başlayan aylık taksitlerle Egeşehir finansmanı ile satışa sunuluyor.

Toplam 370 bin metrekare inşaat alanı üzerinde planlanan projede, dört etapta 3 bin 100 konut üretilecek. Projenin beşinci etabı ise rekreasyon alanı olarak düzenlenerek bölgeye sosyal yaşam alanları kazandıracak.

Ev sahibi olamayacak durumdaki dar gelirli vatandaşlar için de kiralanabilir konut stoku oluşturulacak. Böylece daha geniş bir kesimin barınma ihtiyacına çözüm sunulması hedefleniyor.

Egeşehir Menemen Konutları, modern ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları, sosyal ve kültürel alanlar ile kreş ve sağlık birimleri yer alacak. Ayrıca konutların tesliminin ardından site yönetimi Egeşehir tarafından yürütülecek.

İZMİR (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

