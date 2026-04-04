Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan lüks otomobilin yol kenarına savrulması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Mustafa Barut idaresindeki 23 AGE 156 plakalı Volvo marka otomobil, Cankara Köprüsü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.