Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresi, kentteki tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü restorasyon ve ihya çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında; tarihi Tuz Hanı restore edilerek Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor, eski Askerlik Şubesi yeniden hayat buluyor, Zey (İndere) Camii aslına uygun şekilde yenileniyor. Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi çevre düzenleme çalışmalarıyla ihya edilirken, Gerger Oymaklı Camii de restore ediliyor.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Köklü mirasımız, aslına sadık kalınarak korunuyor ve gelecek nesillere güvenle aktarılıyor' ifadelerine yer verildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE