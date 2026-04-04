Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarım, spor, çevre ve eğitim alanlarındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcular, her geçen hafta elde ettikleri başarılarla dikkat çekerken, Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) gençlere geleceğin mesleklerine yönelik yeni eğitimler sunmaya devam ediyor. Çevre bilincini artırmayı hedefleyen etkinlikler kapsamında sıfır atık uygulamaları ve geri dönüşüm projeleri hayata geçirilirken, kent genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları çerçevesinde bisiklet yolu projeleri de hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları bu hafta da elde ettikleri başarılarla şehrin gururu oldu. Antalya'da düzenlenen Küçükler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası seçmeleri kapsamında gerçekleştirilen Milli WKF Gençlik Ligi Milli Takım Seçmesi'nde 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alan Muhammet Eymen Karaoğlu, şampiyonluk elde ederek Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Gençlik Ligi'nde Gaziantep'i ve Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Kulüp sporcusu Fatma Ecrin Anladı ise Diyarbakır'da 26-29 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 48 kilogram Genç Bayan K-1 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak dikkat çekti. Sporcuların başarıları, Gaziantep'in spor alanındaki yükselen grafiğini gözler önüne seriyor.

Eğitim alanında da önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, GASMEK'lerde Dijital Tasarım Eğitimleri'ni başlatarak gençlerin geleceğin mesleklerinde yer almalarını hedefliyor. Illustrator programı üzerine verilecek eğitimler sayesinde katılımcılar freelance çalışma, ajans deneyimi kazanma veya kendi işini kurma gibi farklı kariyer fırsatlarına adım atabilecek. Başvurular, GASMEK'in online başvuru sistemi üzerinden yapılabilecek olup, kayıt süreci ve eğitim başvuruları ilgili web adreslerinden erişime açık.

Çevre konusunda da öncülük eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında kız öğrenci yurtlarında 'Mavi Kapak Toplama Günü' etkinliği düzenleyerek geri dönüşüm bilincini artırmayı ve çevreye duyarlılığı pekiştirmeyi amaçladı. Kent genelinde devam eden altyapı çalışmaları kapsamında bisiklet yolları da hızla ilerliyor; bugüne kadar 106 bin metreye ulaşan bisiklet yollarının 140 bin metreye çıkarılması hedefleniyor.

Tarım ve kırsal kalkınma alanında da aktif bir rol üstlenen Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16'ncı GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'na katılarak, tarım sektörüne yönelik destekleri, projeleri ve yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Fuar, bölgedeki tarım sektörünün geleneksel buluşma noktası olarak öne çıkarken, Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma alanındaki çalışmaları fuar katılımcıları tarafından ilgiyle takip edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tarım, spor, eğitim ve çevre alanlarındaki bu kapsamlı çalışmaları, şehrin gelişimine katkı sağlamaya ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Şehir genelinde sürdürülen projeler ve faaliyetler, Gaziantep'in hem ulusal hem de uluslararası platformda örnek bir şehir olarak öne çıkmasını sağlıyor.

HABER: GAZİANTEP (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

