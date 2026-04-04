Adıyaman'da halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kasap, şarküteri, fırın ve gıda satışı yapılan işletmeleri denetledi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen kontrollerde 160 kasap, market ve şarküteri ile 124 pide fırını ve ekmek fabrikası olmak üzere toplam 284 işletme incelendi. Denetimlerde ürünlerin saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve satış standartları detaylı şekilde kontrol edildi.

Gıda Güvenliği ve Saklama Koşulları İncelendi

Ekipler, özellikle et ve et ürünlerinin yanı sıra balık ve diğer bozulabilir gıdaların uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediğini denetledi. Soğuk zincirin korunması, hijyenik depolama ve ürünlerin tazeliği gibi kriterler titizlikle değerlendirildi.

İşletmelere Mevzuat Uyarısı

Denetimler kapsamında iş yerlerinin ruhsat durumları, personelin hijyen kurallarına uygunluğu ve iş yeri genel temizliği de kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunulurken, eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

'Denetimler Aralıksız Sürecek'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Başkan Tutdere, 'Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada denetimlerini sürdürüyor. Özellikle et, balık ve unlu mamullerin satışında hijyen büyük önem taşıyor. Kurallara uymayan işletmelere gerekli işlemleri uygulamaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE