Libya üzerinden gelen toz taşınımı, Adıyaman'ın Besni ilçesinde de etkisini gösterdi.

İlçede gün boyunca puslu hava hakim olurken, görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Kuzey Afrika kaynaklı toz bulutları, kuvvetli rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye ulaşırken, Besni'de de etkili oldu. Özellikle öğlen saatlerine itibaren hissedilen toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Toz taşınımı ile birlikte kuvvetli sağanak da etkili oldu.

İlçe genelinde gökyüzü sarımsı bir renge bürünürken, araçların üzeri kısa sürede tozla kaplandı.