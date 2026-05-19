19 Mayıs coşkusu kent genelinde büyük coşku ile kutlanmaya devam ediyor. Adıyaman'ın Besni ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçe spor salonunda kutlama programı düzenlendi. Kaymakam Dr. Ahmet Oğuz Aslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçe spor salonunda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Öğrenciler tarafından çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlerin birbirinden güzel gösteriler sunduğu programda, bayram coşkusu hep birlikte yaşandı

