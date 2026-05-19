Yerel Basın Birliği (YBB) Adıyaman Temsilcisi Bilal Karadağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı ve tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti. Karadağ, mesajında milli mücadele ruhuna, gençliğin önemine ve birlik beraberlik vurgusuna dikkat çekti.

'19 Mayıs, Milli Mücadelenin İlk Adımıdır'

Bilal Karadağ, yayımladığı mesajında 19 Mayıs'ın yalnızca bir tarih olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

'19 Mayıs 1919 tarihi, yalnızca bir günün ya da bir takvim yaprağının adı değildir. 19 Mayıs; esarete boyun eğmeyen, özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyen büyük Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının, umutlarının yeniden filizlenişinin ve milli mücadelenin ilk adımının atıldığı kutlu bir tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesi, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla birleşmiş, kısa sürede tüm Anadolu'yu aydınlatan büyük bir kurtuluş hareketine dönüşmüştür.'

'Gençler Geleceğimizin Teminatıdır'

19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmesinin büyük anlam taşıdığını vurgulayan Karadağ, gençlerin ülkenin geleceğindeki rolüne dikkat çekerek açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bu anlamlı günün gençlerimize armağan edilmiş olması da son derece anlamlıdır. Çünkü gençler, bir milletin geleceğe açılan kapısı, yarınların teminatı ve ülkemizin en büyük gücüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü yarınları; milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, tarihini iyi bilen, çağın gereklerini takip eden, bilimle, eğitimle, kültürle ve sporla gelişen genç nesillerin omuzlarında yükselecektir.'

'Gençliğe Yapılan Yatırım Geleceğe Yapılan Yatırımdır'

Karadağ, gençlere daha güçlü bir gelecek bırakmanın toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade ederek mesajında şu sözlere yer verdi:

'Bugün bizlere düşen en önemli görev; gençlerimize daha güçlü bir gelecek bırakmak, onların düşüncelerine değer vermek, eğitim ve sosyal yaşam alanlarında daha fazla fırsat sunmak ve ülkesine bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Çünkü gençliğine yatırım yapan toplumlar, geleceğini de güvence altına almış olur.'

'Birlik ve Beraberlik Ruhuyla Çalışmaya Devam Etmeliyiz'

19 Mayıs'ın aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği özel bir gün olduğunu belirten Bilal Karadağ, milletin geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Karadağ, 'Aynı zamanda 19 Mayıs, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da güçlendiği özel bir gündür. Tarih boyunca milletimiz, zor zamanlarda kenetlenmesini bilmiş, inancı ve kararlılığıyla her türlü zorluğun üstesinden gelmiştir. Bugün de aynı ruh ve aynı kararlılıkla ülkemizin geleceği için çalışmaya devam etmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Şehitler ve Milli Mücadele Kahramanları Anıldı

Bilal Karadağ, mesajının sonunda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarını ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, gençlerin ve milletin bayramını kutladı.

Karadağ, 'Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE