Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tutdere, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele meşalesini yaktığını hatırlattı.

19 Mayıs'ın Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesinin büyük anlam taşıdığını ifade eden Tutdere, gençlerin Cumhuriyetin en büyük güvencesi olduğunu kaydetti.

Mesajında Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde gençlerin enerjisinden ve inancından güç aldıklarını belirten Tutdere, belediye olarak gençlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Tutdere, açılan kütüphaneler, sosyal tesisler ile hayata geçirilen etkinlik ve projeler aracılığıyla gençlerin eğitim, spor, sanat, bilim ve sosyal yaşam alanlarında daha güçlü bir konuma ulaşmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Şehrin geleceğini gençlerle birlikte inşa etmek için çalıştıklarını dile getiren Tutdere, gençlerin fikirlerine alan açmayı, hayallerini desteklemeyi ve umutlarını büyütmeyi temel öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

Başkan Tutdere mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, tüm gençlerin ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.