Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin, milletin birlik ve beraberlik ruhuyla zafere ulaştığını ifade eden Başkan Çeliker, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığını simgelediğini söyledi.

Başkan Çeliker, '19 Mayıs, sadece bir tarih değil; milletimizin yeniden ayağa kalkışının, özgürlüğe olan inancının ve bağımsızlık kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği anlamlı bir gündür. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir' dedi.

Gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Çeliker, Cumhuriyetin gençlere emanet edildiğini belirterek, 'Gençlerimiz, ülkemizin yarınları ve güçlü Türkiye'nin en büyük teminatıdır. Milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı, bilinçli ve üretken bir gençlik, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır' ifadelerini kullandı.

Gençlerin eğitimine ve gelişimine katkı sunmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Başkan Çeliker, 'Bizlere düşen görev, gençlerimize sahip çıkmak ve onların geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sunmaktır' diye konuştu.

Başkan Çeliker, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirterek, vatandaşların ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak : PERRE