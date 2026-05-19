Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı basın açıklamasında, Milli Mücadele ruhunun yalnızca tarihte kalmış bir kahramanlık destanı olmadığını, bugün de milletlerin bağımsızlık ve varoluş mücadelesinde ihtiyaç duyduğu en önemli güçlerden biri olduğunu ifade etti.

Başkan Alkan, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin ağır işgal şartlarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin kaderini değiştiren tarihî bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışıyla başlayan sürecin, millet iradesine dayalı büyük bir bağımsızlık hareketine dönüştüğünü kaydetti.

Açıklamasında, Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerinin Milli Mücadele'nin örgütlenmesinde kritik rol oynadığını vurgulayan Başkan Alkan, Misak-ı Milli kararlarıyla milletin bağımsızlık kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiğini ifade etti.

Türk milletinin yokluklar ve ağır şartlar altında bağımsızlığından taviz vermediğini belirten Alkan, 'Kadınları dul, çocukları yetim kalan bir milletin, tüm imkânsızlıklara rağmen yeniden ayağa kalkışı tarihte eşine az rastlanır bir direniş örneğidir. Millî Mücadele Ruhu, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde her türlü zorluğu aşabileceğinin en güçlü göstergesidir' dedi.

Dünyanın farklı coğrafyalarında Filistin'de, Doğu Türkistan gibi mazlum coprafyalarda savaşlar ve zulümler yaşandığına dikkat çeken Başkan Alkan, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin yalnızca geçmişe ait bir kavram olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Bugün de millet olarak tarihimizin bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmeli, gençlerimizi millî şuur ve vatan sevgisiyle yetiştirmeliyiz. Çünkü güçlü bir gelecek, köklerini tarihinden alan bilinçli nesillerle mümkündür.'

Başkan Alkan açıklamasının sonunda, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek, tüm vatandaşların ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak : PERRE