Türk milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden Alparslan Türkeş, vefatının 29. yıl dönümünde Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, yayımladığı mesajda merhum Türkeş'in Türk siyasi hayatına ve milli düşünce dünyasına yaptığı katkıları vurguladı.

Başkan Ertaş, mesajında Alparslan Türkeş'in Türk milliyetçiliği fikrinin yılmaz savunucusu olduğuna dikkat çekerek, 'Türk milliyetçiliği fikrinin yılmaz savunucusu, dava ve devlet adamı Alparslan Türkeş'i vefatının 29. yıl dönümünde saygı, rahmet ve Fatiha'larla anıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Türkeş'in hayatını Türk milletinin birliği, dirliği ve yükselmesine adadığını belirten Ertaş, onun yalnızca bir siyasetçi değil; aynı zamanda bir fikir ve dava adamı olduğunun altını çizdi. Ertaş açıklamasında, 'Ömrünü Türk milletinin birliğine, dirliğine ve yücelmesine adayan Başbuğ Alparslan Türkeş; ortaya koyduğu fikirler, yetiştirdiği nesiller ve verdiği mücadele ile Türk siyasi hayatında derin izler bırakmıştır' ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Türkeş'in liderliğinde şekillenen Ülkücü Hareket'in sadece siyasi bir çizgi olmadığına da vurgu yapıldı. Ertaş, bu hareketin ahlak, vatan sevgisi ve millet bilinci üzerine kurulu bir mefkûre olduğuna işaret ederek, bu anlayışın günümüzde de etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Merhum Türkeş'in gençliğe hitaben söylediği sözlerin bugün de yol gösterici olduğuna dikkat çeken Ertaş, 'Alparslan Türkeş'in 'Gençler hepiniz birer Türk bayrağısınız! Bayrağı yere düşürmeyin, lekelemeyin, kirletmeyin!' öğüdü, ülkemizin teminatı gençlerimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

Eğitim camiası olarak taşıdıkları sorumluluğa da değinen Ertaş, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Açıklamasında, 'Eğitimin en önemli paydaşı olarak bizler de milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirme sorumluluğuyla hareket ediyor; merhum Türkeş'in çizdiği istikameti yaşatma gayreti içinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz' dedi.

Mesajının sonunda ise Ertaş, Alparslan Türkeş'i rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek, 'Bu duygu ve düşüncelerle, Başbuğ Alparslan Türkeş'i vefâtının 29. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz' ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE