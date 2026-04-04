Adıyaman Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı İbrahim Ertaş, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Ertaş, açıklamasında avukatların adaletin sağlanmasındaki kritik rolüne vurgu yaparak, hukukun üstünlüğünün korunması ve hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasında üstlendikleri sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Açıklamada, özellikle sendikal faaliyetlerin hukuk zemininde yürütülmesinde avukatların sağladığı katkılara değinilerek, sendika avukatlarına teşekkür edildi. Ertaş, avukatların yalnızca bireysel hakların savunucusu değil, aynı zamanda toplumsal adaletin tesisinde de önemli bir görev üstlendiklerini ifade etti.

İbrahim Ertaş, zor koşullar altında görev yapan avukatların, adaletin sesi olmaktan vazgeçmediğini belirterek, bu meslek grubunun toplum vicdanının temsilcisi olduğunu kaydetti. Açıklamada, avukatların mesleklerini icra ederken gösterdikleri özveri, emek ve gayretin takdire şayan olduğu vurgulandı.

Ertaş, tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi. Ayrıca avukatlara sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir meslek hayatı temennisinde bulundu.

Açıklama, avukatların hukuk sistemi içerisindeki vazgeçilmez rolünü bir kez daha hatırlatırken, mesleğin taşıdığı sorumluluğa ve toplumsal önemine dikkat çekilmesiyle sona erdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

