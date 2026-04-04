Adıyaman Valisi Osman Varol, muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, valilik salonunda yapılan toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının ilettiği sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri dinledi. Muhtarların yerel yönetimlerde önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Vali Varol, altyapı, ulaşım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmeler yaptı. Varol, iletilen taleplerin takipçisi olunacağını belirterek vatandaşların beklenti ve taleplerinin en hızlı şekilde karşılanması için ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Vali Osman Varol, muhtarlarla ortak akıl ve istişare kültürünü sürdüreceklerini belirtti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve istişarelerle sona erdi.