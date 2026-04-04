Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı ve Sıfır Atık projesinin destekleriyle Adıyaman'da çevre farkındalığını artırmaya yönelik Yeşil Kampüs Festivali düzenleniyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilecek festival, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacak.

'Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız' sloganıyla düzenlenen festivalde, doğa dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve gençlerin çevre konularında bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Festival programı kapsamında katılımcılar; farkındalık eğitimleri, canlı performanslar, yarışmalar, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle bir araya gelecek. Etkinliklerde ayrıca katılımcılara çeşitli hediyeler de dağıtılacak.

Festivalin, gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların çevreye duyarlı bir yaşam konusunda bilinçlenmesine katkı sunması bekleniyor.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

