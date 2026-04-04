Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dayan, mesajında avukatların hukuk sistemindeki önemine dikkat çekerek, günlerini kutladı.

Başkan Dayan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

'5 Nisan Avukatlar Günü Kutlu Olsun. Hukukun üstünlüğünün teminatı, adaletin yılmaz savunucuları olan değerli avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesi, adil yargılanma ilkesinin hayata geçirilmesi ve toplumsal barışın korunmasında avukatlarımız hayati bir görev üstlenmektedir. Hukukun evrensel ilkelerine bağlılıkla görev yapan avukatlarımız, yalnızca bireylerin haklarını savunmakla kalmayıp, aynı zamanda adalet sisteminin sağlıklı işlemesine de büyük katkı sunmaktadır.

Günümüzde hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi adına avukatların üstlendiği sorumluluk her zamankinden daha büyüktür. Bu sorumluluğu büyük bir özveri, sabır ve kararlılıkla yerine getiren tüm avukatlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle, mesleklerini onurla icra eden tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor; görevleri başında hayatını kaybeden hukukçularımızı rahmetle anıyor, tüm avukatlarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

