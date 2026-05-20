Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bugün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Besni'de de hissedildi. Depremin ardından Besni Belediyesi tarafından yayımlanan açıklamada, yaşanan sarsıntının deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattığı belirtildi.

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Malatya Battalgazi ilçesinde meydana gelen, Besni'de de hissedilen 5,6 şiddetindeki deprem bizleri yeniden bu gerçekle karşı karşıya getirdi. Çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yanınızdayız, birlikte güçlüyüz.'

Kaynak : PERRE