Adıyaman Belediyesi Gelirler Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak - 24 Mart tarihleri arasında sahada yoğun bir çalışma yürüterek 4 bin yeni su abonesi kaydı yaptı ve 963 abone devri işlemini tamamladı.

2025 yılında 5 bin 966 yeni abone ve 2 bin 534 devir işlemi gerçekleştirilmişti. Yılın henüz ilk çeyreğinde yakalanan bu hız, geçen yılın performansıyla kıyaslandığında dikkat çekici bir artış olarak öne çıktı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda kent genelindeki toplam su abone sayısı 109 bin 200'e yükseldi. Artış, hizmetin kent genelinde yaygınlaştırılması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Başarıda, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'hizmeti her haneye eşit, hızlı ve nitelikli ulaştırma' talimatlarının etkili olduğu ifade edildi.

Başkan Tutdere, Gelirler Müdürlüğü personelinin performansını değerlendirirken, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için tüm birimlerimizle sahada aktif çalışıyoruz. Gelirler Müdürlüğü ekiplerimizin kısa sürede ortaya koyduğu tablo, disiplinli ve çözüm odaklı çalışma anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Amacımız, belediye hizmetlerini kentimizin her noktasına eşit ve kaliteli şekilde ulaştırmaktır. Özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

