Adıyaman’da meydana gelen zincirleme trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde yer alan Börgenek Rampası’nda yaşanan kazada, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu. Virajı alamayan bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesiyle başlayan kazaya, diğer araçların da karışması sonucu zincirleme çarpışma meydana geldi. Bölgedeki kazaların sık yaşandığı noktalar arasında yer alan rampada yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu

Börgenek Rampası’nda meydana gelen kazanın anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerde araçların kaygan zeminde kontrolünü kaybettiği anlar yer aldı.



Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araca çarpması kazanın başlangıcı oldu. Ardından gelen bir başka araç da duramayarak kazaya dahil oldu.

4 Kişi Yaralandı

Zincirleme kazada toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.