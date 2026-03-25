Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin ile birlikte Kaynarca beldesinde bulunan Kırklareli Huzurevi Ahmet Gülşen Dağcı Ek Hizmet Binası’nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Vali Turan, büyüklerle yakından ilgilendi.

Büyüklerin Hayır Duaları Alındı

Ziyaret sırasında huzurevi sakinlerinin ellerini öperek hayır dualarını alan Vali Uğur Turan, geçmiş bayramlarını tebrik etti. Büyüklerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulunan Vali Turan, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Tesis Hakkında Bilgi Alındı

Ziyaret kapsamında huzurevi hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Turan, hayırseverler Ahmet Dağcı ve Gülşen Dağcı tarafından yaptırılarak devlete kazandırılan tesisin, büyükler için güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunduğunu belirtti. Emeği geçen hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Personele Teşekkür ve Destek Mesajı

Huzurevinde görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Turan, büyüklerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Kaymakam Refiki Halaf Demir de eşlik etti.