Kilis’te kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan bir vatandaş, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyük bir maddi kayıp yaşamaktan kurtarıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda devriye görevi yürüten ekipler tarafından fark edilen olayda, yaklaşık 450 bin TL’nin dolandırıcılara gönderilmesi son anda engellendi. Kilis’te yaşanan olayda telefonla dolandırıcılık yöntemiyle vatandaşları hedef alan şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve çeşitli bahanelerle para talep ettikleri belirlendi. Ekiplerin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde vatandaşın emekli maaşı, ziynet eşyaları ve nakit parası güvence altına alındı.

Şüpheli Durum Polisi Harekete Geçirdi

Kilis Cumhuriyet Meydanı’nda devriye görevi yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telaşlı şekilde sürekli telefonla konuşan bir vatandaşı fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler vatandaşla iletişime geçti.

Dolandırıcılık Girişimi Ortaya Çıkarıldı

Yapılan görüşmede vatandaşın, kayıtlı olmayan bir numaradan arandığı ve kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişinin adının terör operasyonuna karıştığını söyleyerek para talep ettiği öğrenildi.

450 Bin TL’lik Kayıp Önledi

Polis ekiplerinin yaptığı bilgilendirme ve yönlendirme sayesinde vatandaşın emekli maaşı, 2 adet bilezik ve yaklaşık 50 bin TL değerindeki destekleme ödemesi olmak üzere toplamda yaklaşık 450 bin TL’yi dolandırıcılara göndermesi engellendi.

Polis Vatandaşları Uyardı

Yetkililer, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.