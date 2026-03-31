Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, Besni Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurum kaynaşma programına katıldı.

Program kapsamında kurum personeliyle bir araya gelen İl Müdürü Polat, çalışanlarla görüş alışverişinde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programda, personel arasındaki iletişimin artırılması ve iş birliğinin pekiştirilmesi hedeflendi.

Yetkililer, organizasyonun kurum içi dayanışmaya katkı sunduğunu belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.