Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla köy ziyaretleri gerçekleştirdi. Besni’ye bağlı Hacıhalil ve Kızılkaya köylerinde yapılan ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Aslan, bölgedeki ihtiyaç ve beklentileri doğrudan sahada değerlendirdi. Adıyaman’da gerçekleştirilen ziyaretlerde altyapı, ulaşım ve kamu hizmetlerine ilişkin konular ele alınırken, köylerde yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar da gündeme geldi. Vatandaşlarla birebir görüşmeler yapan Kaymakam Aslan, iletilen taleplerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Vatandaşların Talepleri Dinlendi

Ziyaret kapsamında köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Görüşmelerde özellikle altyapı ve ulaşım konularında yaşanan ihtiyaçlar gündeme geldi.

Öncelikli İhtiyaçlar Belirlenecek

Kaymakam Aslan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda köylerde öncelikli ihtiyaçların belirleneceğini ifade etti. Yapılacak çalışmaların imkanlar dahilinde planlanarak hayata geçirileceği belirtildi.

Kurumlar Arası Koordinasyon Vurgusu

Kamu hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için kurumlar arası koordinasyonun sağlanacağı ifade edildi. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaların bu doğrultuda sürdürüleceği aktarıldı.

Köylerde İncelemelerde Bulunuldu

Ziyaret sırasında köylerin genel durumu yerinde incelendi. Devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Vatandaşlardan Teşekkür

Vatandaşlar, taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldukları ziyaretin kendileri açısından önemli olduğunu belirterek Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan’a teşekkür etti.