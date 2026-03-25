Türkiye'nin bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi ve yatırım alanlarında dünya ile kuracağı yeni stratejik platformu ‘STİ³’ (Bilim, Teknoloji, İnovasyon, Sanayi ve Yatırım Komitesi) ilk toplantısını İtalya ile gerçekleştirdi. Ankara’da düzenlenen imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu modelin araştırmadan üretime, prototiplemeden ticarileşmeye kadar tüm değer zincirini kapsayan yenilikçi bir yapı olduğunu vurguladı.

23 Öncelikli Eylem Planı ve 3 Ana Sütun

Bakan Kacır, İtalya ile imzalanan yol haritasının teknoloji ve inovasyon, sanayi ve yatırım olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa edildiğini belirtti. Toplam 23 öncelikli eylem alanının belirlendiğini ifade eden Kacır, iş birliğinin detaylarını şu sözlerle aktardı:



"Türkiye olarak geliştirdiğimiz STİ³ yaklaşımı, bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi ve yatırımı tek bir stratejik platform altında bir araya getiren, çok boyutlu işbirliklerini kurumsallaştıran stratejik bir işbirliği modelidir. KOBİ'lerimiz ve teknolojik girişimcilik ekosistemlerimiz arasında hedef odaklı bir etkileşim tesis edecek yeni bir çalışma grubunu hayata geçirdik. Standartizasyon ve akreditasyon alanlarında teknik uyumu derinleştirirken, savunma sanayisinde inovasyon eksenli yeni açılımların önünü açacak teknik hazırlıkları da başlatıyoruz."

1,8 Milyar Avroluk Dev Proje Havuzu

İki ülke arasındaki bilimsel ve endüstriyel entegrasyonun rakamsal boyutuna dikkat çeken Bakan Kacır, Avrupa Birliği (AB) çerçeve programları kapsamında Türk ve İtalyan kuruluşların bugüne kadar toplam 1,8 milyar Avro bütçeli 1.547 projede birlikte yer aldığını açıkladı. Ayrıca, araştırma kurumlarının müşterek çağrılarıyla 45 projenin hayata geçirildiğini ve önümüzdeki ay yeni bir çağrının daha açılacağını müjdeledi.

Stratejik Ortaklık ve Yatırım İklimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ortaya koyduğu vizyonun bu mekanizmaya siyasi derinlik kazandırdığını belirten Kacır, STİ³ çatısı altında kurulan "İtalya-Türkiye İşletmeler ve İnovasyon Platformu" ile iş dünyasının, startupların ve girişim sermayesi fonlarının ortak üretim anlayışıyla buluşturulacağını söyledi.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ise toplantıda yaptığı konuşmada, İtalyan firmalarının Türkiye'deki yatırımlarını artırmasını arzu ettiklerini belirterek, bu komitenin sadece iki ülke için değil, Avrupa ve Akdeniz bölgesi için de çok önemli bir sinyal olduğunu ifade etti.



HABER /TEKHA