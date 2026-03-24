Şüpheli TIR Takibe Alındı

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Mart 2026 tarihinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Ağrı ilinden yola çıkan ve yasa dışı göçmen taşıdığı değerlendirilen bir TIR, ekipler tarafından takibe alındı. Araç, Çankırı il sınırlarına girdiği andan itibaren teknik ve fiziki takip ile adım adım izlendi.

D-100 Karayolunda Durduruldu

Şüpheli TIR, Kurşunlu ilçesi mevkiinde D-100 karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında güvenli şekilde durduruldu. Yapılan ilk incelemelerde, aracın sürücü kabininde sürücü dışında kimsenin bulunmadığı tespit edildi. TIR’ın dorse kısmının mühürlü olduğunun anlaşılması üzerine Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek arama izni talep edildi.

Mühür Açıldı, 75 Göçmen Yakalandı

Cumhuriyet Savcısından alınan resmi arama talimatı doğrultusunda mühür açılarak dorsede yapılan detaylı aramada, Afganistan uyruklu oldukları değerlendirilen 75 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar muhafaza altına alındı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında TIR sürücüsü Ç.Ş., “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Yakalanan 75 yabancı uyruklu şahıs ise idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çankırı Valiliği, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

ÇANKIRI / TEKHA