Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2013 yılında sıfır noktasında olan güneş enerjisi kurulu gücü, 2026 yılı itibarıyla devasa bir kapasiteye ulaştı.

Kurulu Güçte Güneşin Payı Yüzde 21'e Dayandı

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü Şubat 2026 sonu itibarıyla 123 bin 320 megavat seviyesine yükseldi. Bu kapasite içerisinde güneş enerjisinin payı dikkat çekici bir artışla yüzde 21 seviyesine ulaştı. 2014 yılında yalnızca 40,2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, son 12 yılda 641 kat artış göstererek 25 bin 827 megavata çıktı. Aynı dönemde güneşin toplam kurulu güç içindeki payı binde 1 seviyesinden yüzde 20,9'a yükseldi.

Üretim Rakamlarında Büyük Sıçrama

Güneş enerjisi santrallerinden (GES) elde edilen elektrik üretiminde de rekor artışlar kaydedildi:





2014 Yılı: 17 gigavatsaat üretim.



2025 Sonu: 38 bin 69 gigavatsaat üretim.



2026 Ocak: 31,9 milyon megavatsaatlik toplam üretimin %4,87'si güneşten karşılandı.



2026 Şubat: 27,6 milyon megavatsaatlik toplam üretimde güneşin payı %7,11'e yükseldi.



Türkiye, farklı tedarik kanalları ve yerli kaynak yatırımlarıyla enerji sepetindeki çeşitliliği artırarak arz güvenliğini tahkim etmeyi sürdürüyor.



