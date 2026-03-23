Anne Adayları Doğuma Hazırlık Sürecinde Bilgilendirildi

Hastane tarafından gerçekleştirilen "3. Tur Eğitimleri" başarıyla tamamlanırken, anne adaylarının bu süreci daha bilinçli ve güçlü bir şekilde geçirmeleri hedeflendi.

Doğuma Hazırlığın Her Aşaması Detaylandırıldı

Eğitim süreci boyunca uzman eğitmenler eşliğinde anne adaylarıyla bir araya gelindi. Program kapsamında gebelik süreci, doğuma hazırlık aşamaları, nefes teknikleri ve doğum sonrası bebek bakımı gibi kritik konular ele alındı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu’nda, anne adaylarına bu güzel yolculukta anne adaylarımızla birlikte doğuma hazırlığın her aşamasını konuştuk, paylaştık, öğrendik ve güçlendik."