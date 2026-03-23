Adıyaman Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de yapımı sürdürülen Sırrı Süreyya Önder Parkı, tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 7 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen parkın kısa süre içerisinde düzenlenecek törenle açılması planlanıyor.

Park projesi, Adıyamanlı siyasetçi, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adını yaşatmak amacıyla hayata geçirildi. Proje, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle başlatıldı ve 10 Mayıs 2025 tarihinde Başkan Tutdere ile hayırsever iş insanı Abdülgani Binici arasında yapım protokolü imzalandı.

Adıyaman Belediyesi ile hayırsever Abdülgani Binici iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında park alanındaki yapım çalışmalarında sona yaklaşılırken, son olarak zemin döşeme uygulamaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Açılışı yapılacak park, kent estetiğine katkı sağlayacak ve vatandaşların sosyal yaşamına yeni bir nefes alanı kazandıracak. Sırrı Süreyya Önder'in adı Adıyaman'da böylece yaşatılmaya devam edecek.

Merhum siyasetçi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

