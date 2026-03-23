Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’de gerçekleşen, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da aralarında bulunduğu 8 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Eskişehir’de meydana gelen zincirleme trafik kazası haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Elim hadiseden etkilenen önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Atilla Koç ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.”

